L'Arsenal di Arteta ha preso in mano il modello Atalanta e ha deciso di seguirne le tracce, avviando un progetto lungimirante e puntando sui giovani di talento. Secondo quanto riporta il portale inglese 90min.com, i Gunners hanno già inserito nella lista dei desideri per il mercato estivo Hamed Traoré, di proprietà del Sassuolo, e, per non farsi mancare nulla e perché buon sangue non mente, ora sono anche sulle tracce del fratello.



AMAD- Lui si chiama Amad Traoré e la Serie A l'ha già conosciuto perché il 27 ottobre 2019, in occasione di Atalanta-Udinese, poco dopo essere entrato ha realizzato il settimo gol del match: il primo 2002 a segnare in Serie A. Dotato di un notevole sinistro e di buona mira anche dalla distanza, adesso è l'Arsenal ad ammirarlo e monitorarlo bussando in casa Atalanta. Ma il classe 2002 piace molto a mister Gasperini.