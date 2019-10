Stando a quanto riportato dal The Sun, l'Arsenal sarebbe pronto a sfidare sul mercato il Manchester United per Aleksandr Sobolev, punta centrale di proprietà dell'Enisej ma ora in prestito al ​Kryl'ja Sovetov club con il quale ha realizzato 5 gol in 6 presenze.

Il classe '97 era stato accostato nei giorni scorsi ai Red Devils che per acquisire le sue prestazioni sarebbero pronti a sborsare una cifra vicina ai 16 milioni di euro.