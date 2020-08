il cerchio si sta stringendo sempre di più. Serve una mossa immediata, altrimenti potrebbe perdere il difensore del Lille.Ieri, nel corso di un’intervista concessa alla BBC, Gerard Lopez, presidente del club francese, ha solennemente annunciato: “Gabriel prenderà una decisione a breve, magari già questa settimana o al più tardi la prossima. Abbiamo dato l’ok alla sua partenza”. Dichiarazioni d’addio, possibili dopo l’accelerazione compiuta nelle ultime ore dall’Arsenal. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, infatti,siglato nell’ambito dell’affare Osimhen.Lo stesso Gabriel ha già dato la sua disponibilità al trasferimento al Napoli, e non da oggi.. De Laurentiis vuole accontentare Gattuso, che stima molto Gabriel, ma prima di dare il via libera al nuovo investimento vorrebbe vendere (non svendere) Koulibaly. Dovesse però continuare a tentennare, rischierebbe concretamente di perdere il giocatore. Uno scenario che, qualora si verificasse, potrebbe far tornare di moda i discorsi iniziati con la Juve per lo scambio tra Milik e uno tra Rugani e Romero.