Le strade della Roma e di Monchi potrebbero separarsi a fine stagione. Sul dirigente spagnolo è in pressing l'Arsenal, come anticipato dal nostro Francesco Balzani. Pallotta non vuole farsi trovare impreparato: sono tre le possibili soluzioni in caso di addio dell'ex Siviglia. Quali? Nel nostro approfondimento video tutti i dettagli e i retroscena che potrebbero portare a questo cambio dirigenziale.