L'Arsenal vuole Vlahovic, in Inghilterra ne sono sicuri. D'altronde non è una novità, i Gunners avevano anche trovato l'accordo con la Fiorentina nella passata stagione. Ma tra le cose che non cambiano c'è anche la volontà del serbo, che aveva rifilato un secco no all'Arsenal volendo solo la Juve: così era, così è ancora oggi.