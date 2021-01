o, ma di fatto lancia il messaggio alla società marchigiana e a qualsiasi altra in Italia: magnate tranquille. In fondo, costa meno violare le regole che rispettarla.non soltantoma anche in termini di ritorni economici che potrebbero andare in fumo.– Come riportato nel comunicato federale lungo due pagine, dopo indagine condotta dalla Procura Federale è risultato cheGianmarcoJeanFrancescoAmine, AlessioMarcelKhadime AbdelhamidIl soggetto cui la società bianconera si è rivolta èChe pur essendo socio al 24,5% di Football Factory, agenzia di gestione delle carriere,Parte dei calciatori indicati nella lista della Procura Federale fa parte della scuderia diil cui agente abilitato èE per quanto riguarda Alessandro Luci, egli viene datoResta che– Per essersi affidato, e in misura così esorbitante, a un intermediario non iscritto al Registro Federale degli Agenti Sportivi. Quali le sanzioni? Per quanto riguarda l'Ascoli si tratta di. Relativamente a Andrea Leo, sono stati inflittiche divisi per 8 calciatori sono 2.125 euro ciascuno.Ovviamente Luci non viene nemmeno sfiorato. Del resto, lui per la Figc non esiste.– Bighellonando per il web abbiamo scopertoDel resto, come dimostra il caso delle mini-multe all'Ascoli,Un'intervista rilasciata a Monza News e pubblicata il 27 luglio 2020 lo vede impegnato a accreditarsCon tanto di dettagli che a questo punto la Procura Federale non può non prendere in considerazione: “Devo dire che è stata un’operazione lampo: sono stato contattato dal direttore sportivo Filippo Antonelli solamente 15 giorni fa. Mi ha detto che il giocatore interessava, ma prima di portare a termine l’operazione voleva visionarlo dal vivo. Allora siamo volati a Cracovia per assistere a Cracovia-Lech Poznań (in cui il giocatore ha siglato una rete ndr) e poi a Poznań per Lech Poznań-Jagiellonia (in cui il giocatore ne ha realizzate due ndr). Dunque, una volta tornati, voleva chiudere l’operazione”. E dunque, come la mettiamo? La mettiamo che, se tanto ci dà tanto,Roba da far tremare i polsi, potere di deterrenza devastante.Ma soprattutto ci chiediamo quanto incentivanti possano essere casi del genere per coloro che volessero ancora sottoporsi alle forche caudine degli esami Coni e Figc per diventare agenti sportivi. Nemmeno dieci giorni fa avevamo sottolineato quanto l'apertura agli agenti domiciliati abbia un effetto “tana liberi tutti” . E adesso che arrivano anche le scudisciate a colpi di piuma per l'Ascoli,. Per Comitato Olimpico, oltre al danno da delegittimazione, anche la beffa del mancato introito. Tutto quanto strameritato.P.S. Dopo la pubblicazione dell'articolo è stato segnalato a Calciomercato.com che anche l'intermediario Alessandro Luci è stato sanzionato. Ne dà notizia il comunicato il Comunicato FIGC 230AA . Per Luci la multa è di 18.500 euro e 4 mesi di inibizione. Chiediamo venia per l'incompletezza della precedente versione.@pippoevai