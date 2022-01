L'ASL ferma la Salernitana. L'autorità sanitaria locale di competenza ha stabilito che tutti i calciatori della squadra allenata da Colantuono devono stare in quarantena domiciliare (di 5 giorni per i vaccinati e di 10 giorni per i non vaccinati), in quanto contatti stretti con i 9 compagni risultati positivi al Covid.



Intanto il club campano ha chiesto alla Lega Serie A il rinvio della partita di giovedì in campionato contro il Venezia. A questo punto, dopo aver già saltato l'ultima giornata del girone d'andata con l'Udinese prima della sosta natalizia, è a rischio anche la trasferta di domenica prossima a Verona.