Questione di incroci che si sono ripetuti nel corso degli anni. La scintilla era scattata a giugno 2018: il difensore olandese impressiona tutti nell’amichevole tra Olanda e Italia disputata a Torino e la Juve porta il corteggiamento nei suoi confronti allo scoperto.e tutte le strutture del club: l’olandese resta molto colpito, ammiccando al corteggiamento bianconero. La consacrazione definitiva arriva però nella sfida del 16 aprile del 2019 valida per i quarti di Champions League: il gioiello olandese realizza la rete del 2-1 che elimina Cristiano Ronaldo e compagni dalla Champions.- De Ligt ci ha messo poco a conquistare la Juventus. Non ha tremato di fronte alle pressioni e ha confermato tutte le ottime relazioni che venivano fatte sul suo conto.. Il nazionale olandese resta il centro di gravità permanente della difesa bianconera,. Non esiste, allo stato attuale, la volontà di aprire a delle negoziazioni. Concentrazione massima nel presente, con la serrata corsa Champions League, e idee chiare per il futuro. Dalla parte della Vecchia Signora anche le condizioni della clausola rescissoria presente nel contratto dell'olandese:Nelle ultime settimane in Spagna si è parlato con insistenza di un ritorno di fiamma da parte del Barcellona per De Ligt. La Juventus aveva superato, all'ultima curva, proprio i blaugrana nell'estate del 2019. Koeman ha messo il nome di De Ligt in cima alla lista dei rinforzi in vista della prossima stagione,Tra i due club ci sono diversi nomi in ballo comema non entrerà quello del difensore classe 1999. Matthijs è felice alla Juventus e vuole riportarla subito ai vertici, una decisione presa da tempo e confermata anche al club bianconero. Con buona pace del Barcellona, che dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare la difesa.