Il mercato della Juventus nell'ultima estate è stato ricco di colpi di scena. Perché l'arrivo di Cristiano Ronaldo si porta dietro anche l'operazione Joao Cancelo, fortemente voluto dalla dirigenza bianconera ma impostato nell'affare con Jorge Mendes, autentico protagonista nelle trattative con Marotta e Paratici nell'ultima finestra di mercato. E proprio quel blitz su Cancelo ha fatto sfumare un discorso che la Juve aveva valutato da mesi: nella lista di Paratici infatti alla voce 'terzino destro' c'era anche Djibril Sidibé.



IL RETROSCENA - Classe '92, laterale fisico e di spinta, il francese del Monaco è stato offerto in tempi non sospetti alla Juve che lo ha sempre considerato un'ottima soluzione. Marotta e Paratici non impazzivano all'idea di sostenere un'asta con l'Atlético Madrid, altro club fortemente interessato a Sidibé; ma la Juventus ha sempre avuto in mente il suo nome come alternativa per la corsia destra. Poi, la virata decisa su Cancelo quando l'Inter ha scelto di non riscattarlo e soprattutto quando Mendes ha aperto il canale con il sogno CR7 diventato realtà. La Juve ha fatto la sua scelta, Sidibé invece è rimasto a Montecarlo. Aspettando la prossima opportunità...