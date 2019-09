Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus di oggi è dedicato alla prima Juventus senza Cristiano Ronaldo, che a Brescia ha vinto ancora una volta in rimonta. Resta qualche difetto strutturale come il fatto di concedere ancora molte occasioni agli avversari, ma si iniziano a vedere le trame tipiche del gioco di Sarri e soprattutto si ha la sensazione di una squadra con una certa facilità di gioco e nel creare i presupposti per il gol. Senza l'asso portoghese, è una Juve più coesa, in cui ognuno gioca per il compagno. Diversa dal passato recente ma sempre difficile da battere.