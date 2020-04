Marcel Garrigou-Grandchamp medico in pensione di Lione e attualmente responsabile della cellula giuridica del sindacato di categoria sul territorio, è stato intervistato da L'Equipe e ha lanciato un duro attacco alle istituzioni per la gara di Champions League fra Lione e Juventus.



HANNO PORTATO IL VIRUS - "Lione-Juventus non andava giocata, ha portato a Lione tifosi da tutta Italia, non solo dal Piemonte che per le autorità non rappresentava un territorio a rischio. Hanno portato in Francia il coronavirus". L'ipotesi è però stata smentita anche dallo stesso quotidiano francese che ha sottolineato come i casi di COVID-19 nei 14 giorni successivi alla gara non erano legati a Lione-Juve.