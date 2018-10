, il terzo club di Lisbona,. Lo scorso sabato il club del quartiere di Belem ha vinto 2-0 il derby contro il Benfica, tirando giù le Aguias dalla testa della classifica. Un evento che capita di rado, e che in altri tempi sarebbe stato festeggiato con clamore. E invece quel risultato è stato un ulteriore motivo di divisione. Suggellato da una frase destinata a rimanere nella storia: “”. Ma per comprendere il senso della storia è meglio entrare nelle sue pieghe. Anche perché dall'analisi emerge una serie di spunti che per la mentalità calcistica italiana risultano incomprensibili. Ma che quando vengono passati in rassegna, mostrano che il difetto sta dalla nostra parte. Un difetto d'arretratezza culturale.La prima cosa che proprio non ci riesce capire è la struttura del conflitto nato dentro e intorno al Belenenses. Quella che si è creata è una. La coesistenza fra soggetti di così diversa natura è tipica di un'evoluzione che ha interessato l'intera sfera del calcio iberico. Infatti sia in Spagna che in Portogallo i club calcistici nascono come esperienza associativa e mantengono questa identità nonostante i processi di modernizzazione. Ma arriva un momento in cui la formula associativa non regge più le necessità di crescita del club, specie se la squadra raggiunge le categorie superiori. Si raggiunge infatti su una dimensione economico-finanziaria non più compatibile con la gestione associativa. Servono capitali esterni. E dunque si pone il dilemma: ostinarsi a rimanere uguali a se stessi, andando incontro a morte quasi sicura, o aprire al capitale esterno e accettare una definitiva mutazione genetica? In realtà il dilemma è soltanto apparente, perché arriva sempre il momento in cui il club deve rassegnarsi a accogliere il capitale privato. E anche i più recalcitranti fra i tifosi devono farsene una ragione. A quel punto il passaggio da compiere è sempre lo stesso: un'assemblea generale dei soci che vota per la trasformazione dell'entità da associazione in SAD, con determinazione della quota di azioni da alienare agli investitori esterni. Ovviamente, la quota alienata è abbondantemente maggioritaria. Viene così a crearsi una condizione di dialettica istituzionale, con l'entità associativa da una parte e l'entità economico-finanziaria dall'altra. La squadra, cioè l'espressione sportiva, sta nel mezzo. Per i tifosi, che continuano a identificarsi nel club, essa è l'espressione dell'identità che si rinnova ogni volta che scende in campo. Per gli investitori, che tengono relativamente conto della storia e dell'identità, la squadra è un asset che deve produrre utili.Questa dialettica può anche generare dinamiche virtuose, come succede quando una SAD ben organizzata e strutturata produce buoni risultati sia sul piano sportivo che su quello economico-finanziario, e un club capace di dinamismo associativo può sorvegliare con efficacia il lavoro degli investitori e farvi da pungolo. MaA settembre 2013 il 90% della SAD appena costituita viene ceduto a una società denominata. A presiederla è, un faccendiere vicino all'ex primo ministro socialista José Socrates e. I rapporti fra le due parti sono tesi fin dall'inizio e continuano a deteriorarsi. La dinamica di distruzione tocca. In quell'impianto, lo scorso sabato, è stato battuto il Benfica. E a commento di quel risultato il presidente del Belenenses-club, Patrick Morais de Carvalho, ha pronunciato la frase citata sopra: “ Non è stato il Belenenses a battere il Benfica ”. Per rimarcare una volta di più che “quello lì” non è il vero Belenenses.Sulla distanza culturale fra calcio italiano e calcio iberico, in materia di dualismi fra dimensione democratica e dimensione economico-finanziaria, ci esprimemmo tempo fa in un articolo scritto per una testata online portoghese . Per noi è esistita sempre e soltanto “la squadra”, cioè la parte agonistica dell'entità sportiva. Cosa succedesse dietro e intorno alla squadra non era affar nostro. E quanto al rapporto con la proprietà,. Il presidente era (e quasi sempre è tuttora) anche il proprietario, e questo soggetto era un impresario che pompava denaro nello spettacolo. Se ci faceva divertire, lo idolatravamo. Se ci deludeva, lo contestavamo. Ma mai pensavamo che il club fosse anche (soprattutto) nostro in quanto tifosi. E che dovessimo partecipare alla vita del club non per diritto, ma per dovere. Perché il club calcistico è un bene collettivo della sua comunità, e ciascun componente della comunità deve farsene carico. In Italia questa consapevolezza comincia a diffondersi adesso, con circa un secolo di ritardo. Il processo è lento e difficoltoso, anche perché la maggioranza dei tifosi continua a augurarsi l'arrivo del magnate e respinge i contestatori delle proprietà esistenti usando la frase solita: “E allora comprala te!”. Rispetto a questo stato delle cose, il caso del Belenenses mostra tutto un altro scenario.@pippoevai