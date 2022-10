L'Aston Villa esonera Steven Gerrard, che incassa la solidarietà di Brendan Rodgers. Il tecnico del Leicester ha commentato: "C'è un certo dispiacere per Steven. Ha fatto un lavoro fantastico con i Rangers e per questo ha avuto una chance in Premier League. Credo che le ambizioni dell'Aston Villa siano di arrivare in una piazza europea, ma il calcio sta perdendo stabilità e pazienza. Davvero, davvero dispiaciuto: con un po' di pazienza avrebbe potuto dar loro ciò che volevano".