Quella che si prepara ad affrontare il Milan, venerdì sera a San Siro alle 21.45, è l'Atalanta dei record. Ventidue successi in campionato per i nerazzurri, 74 punti conquistati in stagione: traguardi mai raggiunti nella storia dalla squadra bergamasca.



Inoltre, la Dea arriva da ben dieci risultati utili consecutivi nel post lockdown, di cui 8 vittorie e solo 2 pareggi. In totale sono 26 i punti conquistati da mister Gian Piero Gasperini nel mini-torneo della ripartenza. Anche il filotto positivo, sommando le gare utili prima della pausa forzata, è da record: quindici risultati consecutivi, 12 vittorie e 3 pareggi. Mister Gasperini ha superato perfino l'indimenticato Emiliano Mondonico, fermo a 14 gare utili consecutive con la sua Atalanta 1988/1989.