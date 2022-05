L'Atalanta sta valutando il riscatto di Merih Demiral dalla Juventus, per 25 milioni di euro come da accordi con i bianconeri. La Gazzetta dello Sport però racconta che i nerazzurri potrebbero rivenderlo in estate a una cifra superiore. Una sorta di operazione 'alla Romero', con l'obiettivo di centrare una nuova plusvalenza.