Nel bene o nel male questa sarà sicuramente l'estate di. Il difensore argentinoche dopo una stagione monstre si è convinta a pagare allaqueipattuiti al momento del prestito (manca l'annuncio ufficiale, ma è già stato comunicato al club). Un'annata conclusasi anche conche, nonostante un problemino al ginocchio che l'ha costretto a saltare quarti e semifinale, l'ha visto fra i protagonisti anche nella finale vinta contro il Brasile.ma che lo hanno reso, a tutti gli effetti, una piccola "grana" per la società bergamasca cheNei giorni scorsi, infatti, all'esterno di Zingonia una parte della tifoseria organizzata della Dea ha esposto uno striscione diretto alla proprietà, alla famiglia Percassi, in cui si contestava, forse per la prima volta duramente, la gestione di questa sessione estiva di calciomercato (e non solo).recitava lo striscione,Su di lui da tempo c'è l'interesse del Tottenham di quel Fabio Paratici che lo prelevò dal Genoa ai tempi della Juventus, ma non ebbe il coraggio di puntare su di lui in bianconero. Gli Spurs non sono mai stati da soli dato che Romero piaceva anche all'Arsenal, al Manchester United (che ha preso Varane e ora si è tirato indietro) e alle big spagnole, tutte alla ricerca di un centrale difensivoChe sia la mossa finale di Percassi per provare a tenere Romero e calmare la tifoseria? Oppure la filosofia nerazzurra del vendere sempre e comunque a cifre top la farà da padrone con tanta pace di chi sognava il Cuti ancora al centro della difesa bergamasca? La grana Romero è ancora da sbrogliare.