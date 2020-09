Forse. Forse una partita ricca sì ma di errori, rinvolture, trascuratezze, compiacimenti eccessivi, con sei gol dei quali la metà evitabili da normali complessi catenacciari il giusto.Partita insomma esposta ai venti di interpretazioni anche contrastanti fra di esse: possibile e magari doveroso esaltarsi per i bergamaschi che esordivano nel campionato,, un terzino di molto movimento, e bravino a chiudere come ad aprire., questo è sicuro, indipendente dalla sottigliezza del diaframma di cui sopra e dal punteggio che è parso quasi lieve ai pochi tifosi granata presenti, una selezione di quelli che l’ultima volta degli orobici a Torino si sono sorbiti sette gol a zero e hanno assistito all’inizio della fine di Mazzarri allenatore.. Giocano corrono calciano insomma di divertono tutti nello stesso modo. E praticano tutti la stessa rudezza, canonica nel calcio di vetrina e magari anche di vertice, che si chiama aggressività professionale.L’Atalanta eguale a se stessa del trionfale 2019-2020 è appunto un’altra cosa dal. Il Torino ha l’appiglio della traversa colta da Zaza – liberato, lanciato da una rimessa laterale! - dopo poco più di cinque minuti, e magari se veniva fuori il gol veniva fuori finalmente anche Zaza.su passaggio di Rincon, Belotti che sino a quel momento mai aveva segnato all’Atalanta e che dunque ha celebrato se stesso e l’1 a 0 anche con pigmento statistico.(palo interno, a suo favore i centimetri che invece avevano penalizzato Zaza, e Sirigu non è stato miracoloso come di solito).Gomez ha mandato in gol con palloni al bacio prima Muriel poi Hateboer fra gli inchini dei granata, 3 a 1, fatto nel senso di ripristinata una graduatoria. A fine primo tempo Vojvoda ha mandato in gol Belotti, 3 a 2 ma non il senso di un possibile ribaltamento.Intervallo con un solo cambio (Palomino per Caldara), subito errore semicomico di testa di Hateboer e dopo 8’ 4 a 2: palla a De Roon da un Muriel travestito da Gomez per effettuare il passaggio scientifico, irridente,devastante… The end.Anche Gomez è uscito, alla fine in tanti si sono abbracciati e complimentati per la tutto sommato bella giornata di sport. E in tanti hanno stretto la mano a Irati arbitro ottimo, e un paio di nerazzurri hanno persino chiesto scusa a Belotti per le solite angherie fisiche, e lui bergamasco ha nobilmente fatto capire che non c’era di che.Adesso possono cominciare gli entusiasmi sani atalantini, con una partita in meno (Lazio a Roma ) e però al prossimo turno il quasi comodo Cagliari in casa, se è casa lo stadio vuoto. E. A meno che Giampaolo sia certo che il balbettio sia colpa del virus che ha ridotto assai gli allenamenti: ne ha facoltà.Marcatori: 11’ p.t. Belotti (T), 13’ p.t. Gomez (A), 21’ p.t. Muriel (A), 42’ p.t. Hateboer (A), 43’ p.t. Belotti (T), 9’ s.t. De Roon (A)Assist: 11’ p.t. Rincon (T), 13’ p.t. Zapata (A), 21’ p.t. Gomez (T), 42’ p.t. Gomez (A), 43 p.t. Vojvoda (T), 9’ s.t. Muriel (A)Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meité, Rincon (35’ s.t. Segre), Linetty (18’ s.t. Lukic): Berenguer (18’ s.t. Verdi); Zaza (30’ s.t. Millico), Belotti. All. Giampaolo.Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara (1’ s.t. Palomino), Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (39’ s.t. Mojica); Gomez (39’ s.t Pasalic); Muriel (18’ s.t Malinovskyi), Zapata (39’ s.t. Lammers). All. Gasperini.Arbitro: Irrati di PistoiaAmmoniti: 30’ p.t. Caldara (A), 39’ p.t. Zaza (T), 42’ s.t. Freuler (A)