L’Atalanta si sta muovendo seriamente per l'esterno 24enne dello Stoccarda Borna Sosa. Vicino all'Atalanta nell’agosto scorso, prima che i nerazzurri virassero su Soppy, ora Percassi sarebbe disposto a spendere i 20 milioni chiesti dallo Stoccarda.



La situazione finanziaria del club tedesco si è aggravata e i dirigenti sarebbero costretti a vendere già a gennaio Sosa, il re degli assist: 23 passaggi decisivi in 87 presenze, 8 in appena 13 gare in questa stagione tra Bundesliga e Coppa nazionale.