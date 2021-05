Secondo La Gazzetta dello Sport, non si può ancora escludere un addio di Luis Muriel all’Atalanta in caso di proposte durante l’estate. Lo spiega oggi il quotidiano nel dettaglio: “L’Atalanta non ha necessità di vendere e spera di tenere Muriel, ma ha già 30 anni: in caso di un’offerta da 35-40 milioni, l’addio sarebbe tutt’altro che impossibile", si legge.