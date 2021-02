La lungimiranza del presidente dell'Atalanta Antonio Percassi finora ha sempre premiato la società orobica. E il colpo di oggi, a poche ore dalla chiusura del mercato, prosegue in quest'ottica: il club di Zingonia conferma di voler guardare al futuro ufficializzando l’acquisto a titolo definitivo di Oliver Steinar Gudmundsson per il vivaio nerazzurro.



Il giovanissimo classe 2004 arriva direttamente dall’Islanda e da oggi si allenerà nel rinomato settore giovanile dell’Atalanta: finora ha giocato sia come centrocampista che come attaccante. Poche ore fa è stato infatti depositato il contratto di Gudmundsson dall’Haukar, club islandese.