La formazione nerazzurra allenata da mister Gian Piero Gasperini scenderà in campo domenica alle 12.30 a La Spezia. In caso di vittoria, ormai per nulla scontata visti gli 8 punti raccolti in casa nel 2022 anche con formazioni medio/piccole e i 19 punti collezionati in 17 partite dal 18 dicembre in poi, c'è un risultato di Fiorentina-Roma (in campo lunedì alle 20.45) che favorirebbe i bergamaschi più di altri.



In caso di pareggio infatti, l'Atalanta aggancerebbe il settimo posto Conference, a -2 dall'Europa (e quindi dalla Roma, che potrebbe avere la testa alla finale europea) e a +2 dalla Fiorentina ottava (non pochi a due giornate dalla fine). Considerando anche una caduta dei bergamaschi a San Siro (anche se sui campi ostici e contro le big spesso hanno fatto bene) e una vittoria dei viola con la Samp, l'Atalanta potrebbe recuperare terreno con l'Empoli al fotofinish mentre la squadra di Italiano è impegnata con la Juve.



Anche con una vittoria della Roma le cose non si metterebbero male per gli orobici: i giallorossi fuggirebbero via a +3, ma la Fiorentina rimarrebbe ben distaccata a -3, con metà Conference nelle mani di Gasperini.



Il 'peggiore' risultato la Dea lo otterrebbe con un trionfo viola: in quel caso sarebbero tutte a quota 59, ma con Fiorentina e Roma entrambe avanti per gli scontri diretti, proprio prima del match col Milan che cercherà di vincere lo scudetto al Meazza.