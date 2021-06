Il difensore Cristian Romero non si muoverà dall'Atalanta: come riporta Tuttosport, non c'è cifra che tenga per l'argentino classe 1998 arrivato un anno fa a Bergamo dalla Juventus, in prestito biennale con diritto di riscatto.



L'UNICA CIFRA POSSIBILE- Se l'Atalanta anticiperà il riscatto di un anno, scrive Tuttosport, non sarà per aprire poi a una cessione al Manchester United, ma per averlo come punto di riferimento della difesa orobica. Per primo patron Percassi infatti non vuole privarsi del Cuti: l'unica offerta che farebbe cedere la società bergamasca dovrebbe avvicinarsi almeno ai 60 milioni di euro.