Si chiama Josip e sembra avere lo stesso estro creativo e lo stesso talento di quell'Ilicic che sta trascinando l'Atalanta in Champions League. Secondo quanto raccolto, la squadra nerazzurra, e mister Gian Piero Gasperini in primis, sarebbe molto interessata a Josip Brekalo, esterno offensivo croato classe ‘98, attualmente in forza al Wolfsburg.



IL PREZZO- Dinamico e veloce, è abile in corsa con la sfera tra i piedi e nel battere sul tempo l'avversario attraverso i dribbling. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria, vecchia conoscenza dell'Atalanta, è stato acquistato dal Wolfsburg con cui ha fatto esperienza in seconda squadra prima e allo Stoccarda poi per un anno di prestito allo Stoccarda poi. L'unico ostacolo per le tasche di patron Antonio Percassi è la sua quotazione: i tedeschi chiedono ben 20 milioni di euro.