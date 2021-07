Mentre in casa Atalanta si decide il futuro del fantasista sloveno Josip Ilicic, la dirigenza orobica si muove in anticipo puntando al suo sostituto.



Come riporta L’Eco di Bergamo, in pole c'è Valentin Mihaila del Parma, giovane romeno che in Serie B non vuole rimanere: 3 gol in 16 presenze tra i ducali nel primo anno in A, tanto che anche Lazio e Milan si sarebbero mosse. Al momento nessuna delle due formazioni ha ancora affondato il colpo proponendo un’offerta adeguata (chiesti sui 10 milioni), la Dea ci sta pensando seriamente e nei prossimi giorni l'affare potrebbe sbloccarsi.