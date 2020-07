IL TABELLINO:

e la Roma, prima di affrontare l’Udinese, a -12. La squadra di Gattuso ha fatto una buona partita, ma quando l’Atalanta ha alzato il ritmo, giocando al suo ritmo, ha ceduto.Ai nerazzurri mancava la base del loro gioco, il ritmo e l’intensità. La notizia alla fine del primo tempo era però nel punteggio: le due squadre che arrivavano dalle strisce più lunghe di successi (6 l’Atalanta, 5 il Napoli) erano ferme sullo 0-0. Era piaciuto di più il Napoli, più disinvolto nelle uscite da dietro, più preciso nel palleggio, bello a vedersi, ma sul piano concreto anche la squadra di Gattuso aveva concluso poco. Un colpo di testa di Koulibaly troppo alto e un altro di Politano, dopo un’azione molto bella, anche questo fuori misura., Ospina per Meret, Di Lorenzo per Hysaj, Demme e Zielinski a metà campo per Lobotka ed Elmas, in attacco Politano per Callejon. Quest’ultimo cambio aveva uno scopo preciso, tenere più indietro possibile Gosens, considerato uno dei veri pericoli dell’Atalanta: idea ben realizzata, nel primo tempo, sull’asse Di Lorenzo-Politano., con De Roon al posto dello squalificato Malinovskyi e appunto Gosens per Hateboer. Aveva impostato, almeno all'inizio, una squadra che Sarri avrebbe definito “asimmetrica”, con Pasalic centrale per controllare Demme, con Gomez larghissimo a destra e con Zapata leggermente spostato sul centrosinistra per sfruttare la sua maggiore velocità rispetto al difensore centrale di destra del Napoli, ovvero Maksimovic.I giocatori, più gli atalantini dei napoletani, si sono impauriti e hanno richiamato a gran voce lo staff sanitario. Il colombiano è rimasto a terra qualche minuto ed è uscito in barella con la testa fasciata, ma per fortuna senza conseguenze se non la sostituzione., raddoppiando e triplicando la marcatura del possessore di palla. Così. Su Pasalic è mancata la marcatura di Demme.- Come se non fosse successo niente, l’Atalanta è ripartita subito. L’attacco di Toloi, uno dei tre difensori, è stato micidiale: sfruttando l’intesa con Castagne, ha preso in mezzo Mario Rui e l’ha saltato, poi è stato anche fortunato perché sbagliando il tiro in area l’ha trasformato in une la sua squadra ha avuto la forza di non uscire dalla partita, tutt’altro. Le sostituzioni, compresa quella di Lobotka per Demme, hanno fatto aumentare i giri della squadra e spinto indietro l’Atalanta che a un certo punto si è difesa con tutti i suoi uomini, perfino con Zapata. CuriosamenteSono entrati Palomino per Caldara e Hateboer (schierato proprio in difesa) per Djimsiti. Il Napoli ha costruito qualche buona occasione per segnare, la migliore con un sinistro di Fabian Ruiz dopo un colpo di tacco-assist di Zielinski uscito di poco., anche lui difensore, entrato per Toloi, appena ammonito. Così tutta la difesa titolare, pur imbattuta, è rientrata in panchina.(primo tempo 0-0)Marcatori: 2' s.t. Pasalic (A), 10' s.t. Gosens (A)Assist: 2' s.t. Gomez (A), 10' s.t. Toloi (A)Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi (44' s.t. Sutalo), Caldara (28' s.t. Palomino), Djimsiti (36' s.t. Hateboer), Castagne, de Roon, Freuler, Gosens, Pasalic (43' s.t. Tameze), Gomez (43' s.t. Muriel), Zapata. All. Gasperini.Napoli (4-3-3): Ospina (30' p.t. Meret), Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Ruiz, Demme (28' s.t. Lobotka), Zielinski, Politano (28' s.t. Callejon), Mertens (12' s.t. Milik), Insigne (13' s.t. Lozano). All. Gattuso.Arbitro: Daniele Doveri (Roma).Ammoniti: 23' s.t. Mario Rui (N), 43' s.t. Toloi (A).