Ha difeso i pali della sua Atalanta per ben quattordici anni Zaccaria Cometti, uno degli eroi di quello che è rimasto l'unico trofeo conquistato dall'Atalanta, la Coppa Italia del 1963. Bergamasco doc di Romano di Lombardia, dove si è spento questa mattina all'età di 83 anni, dopo le prime parate nella squadra locale Fiorita si è distinto nel vivaio dell'Atalanta e ha fatto il suo esordio tra i pali della Prima squadra a soli diciannove anni.



BANDIERA NERAZZURRA- Dopo una breve parentesi a Trento è tornato in patria per restare: 178 presenze tra il 1956 e il 1970 con i guantoni nerazzurri. Una bandiera per città e società, tanto da guadagnarsi a fine carriera il posto per guidare il settore giovanile atalantino prima, di allenatore in seconda poi e infine di preparatore dei portieri. Nei suoi ricordi più belli la vittoria della storica Coppa Italia alzata al cielo il 2 giugno 1963.