IL TABELLINO

, che non ha mai battuto le squadre di alta classifica e che nell’occasione è sembrata in crisi fisica, cedendo di schianto dopo una quarantina di minuti. Piccola, maliziosa osservazione:(Cristante, Ibanez, Mancini, Spinazzola, più Karsdorp).il ipallone per battere Gollini, sconcertato dallo stordimento del reparto difensivo. C’erano due romanisti e nove dell’Atalanta, grigi come le maglie indossate per l’occasione a scopo benefico., le due squadre si sono preoccupate soprattutto a non sbagliare. La Roma avrebbe potuto arrotondare più di quanto abbia fatto l’Atalanta, soprattutto quando Spinazzola si è trovato in condizione di mirare la porta vuota (palo esterno). Ma per quanto banale possa sembrare questa considerazione, l’assenza di Gomez ha pesato e come.Arriva il momento, non si sa dove e non si sa quando, della frattura inattesa e insanabile. Riappare la sindrome del capitano bandiera ma anche dei valori e dei diritti di competenza della società. E il dibattito si allarga coinvolgendo personaggi particolari. Nel tempo dei virologi, che forse un giorno sposteranno l’attenzione sul campionato di calcio, Vittorio Feltri rivendica la fede bergamasca intimando al Papu di mettere da parte malumori e rancori nell’interesse comune. Ma nella turbolenza in atto, conta come sempre di più la volontà del giocatore. Insieme all’orgoglio del tecnico, che in cuor suo vuole dimostrare la solidità del carisma.che aveva visto il primo tempo in panchina. Il calcio non è una scienza esatta ma la classe non è acqua. Il malinconico croato ha trovato subito l’ispirazione per innescare Zapata. E quando dico innescare non uso un termine improrpio perché quella che il colombino sgancia è una vera e propria bomba.La Roma in evidente calo fisico potrebbe ancora sognare se Gollini non indovinasse la parata della domenica reprimendo la goia di Veretout.ispirato da Ilicic. Entrava Muriel, giustiziere storico della Roma alla quale ha segnato con oggi otto gol, l’ultimo al sempre più incerto Mirante.Marcatori: 3' p.t. Dzeko (R), 14' s.t. Zapata (A), 25' s.t. Gosens (A), 27' s.t. Muriel (A), 40' s.t. Ilicic (A)Assist: 3' p.t. Mkhitaryan (R), 14' s.t. Ilicic (A), 25' s.t. Ilicic (A)Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Romero (1' s.t. Palomino), Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (45' s.t. Mojica), Malinovskyi (36' s.t. Miranchuk), Pessina (1' s.t. Ilicic), Zapata. All. GasperiniRoma (3-4-2-1): Mirante, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Pellegrini (36' s.t. Villar), Veretout (36' s.t. Perez), Spinazzola (21' s.t. Peres), Pedro (29' s.t. Cristante), Mkhitaryan, Dzeko. All. Fonseca.Arbitro: Marco di Bello, Brindisi.Ammoniti: 36' p.t. Pellegrini (R), 37' p.t. Malinovskyi (A) 39' p.t. Romero (A), 12' s.t. Mirante (R)