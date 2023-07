L'Atalanta, che in questa sessione di mercato estivo potrebbe perdere in un colpo solo Zapata e Højlund, si sta muovendo per piazzare un colpo importante per l'attacco di mister Gasperini.



L'osservato speciale è Danjuma, che piace anche al Milan: il Villarreal lo lascerà partire a prezzo scontato. L'Atalanta ha un buon rapporto con la società spagnola, affrontata in Champions League, ma soprattutto con l'uscita di scena del colombiano e del danese avrebbe una bella somma da offrire al Sottomarino Giallo e a Danjuma come ingaggio.