L'Atalanta non molla la presa sul difensore centrale del Malmö Anel Ahmedhodžić, finito anche nel mirino di Napoli e Inter in Serie A.



Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il nazionale classe ’99 sarebbe valutato intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che non fa allontanare i Percassi. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi: Atalanta e Napoli sono in vantaggio sull'Inter.