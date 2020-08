Tutti pazzi per Gianluca Caprari: dopo Torino e Genoa, entra di forza anche l'Atalanta sull'attaccante romano classe 1993. Come riporta Tuttosport infatti, il Parma non ha ancora esercitato il diritto di riscatto dopo le 12 presenze e 2 reti messe a segno nell'ultima stagione e la Sampdoria, proprietaria del cartellino, non ha interesse a trattenerlo. Anzi, i blucerchiati vorrebbero subito monetizzare e valutano Caprari 9 milioni, cifra che il Parma non è disposto a spendere.



DEA IN POLE- Ma il prezzo non spaventa la dirigenza bergamasca, che si è mossa per accelerare la trattativa: Caprari infatti può essere utilizzato nel modulo di mister Gian Piero Gasperini sia come trequartista, che come attaccante esterno e falso nueve.