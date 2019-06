Poco più di un anno fa, l'11 giugno 2018, il Napoli presentava Simone Verdi, tra i pezzi pregiati del mercato italiano. L'ottima stagione a Bologna, infatti, aveva convinto De Laurentiis a sborsare 25 milioni. Un investimento che ha però deluso le aspettative: l'ultima annata, infatti, ha mostrato quasi solo la metà negativa delle cinquanta sfumature di Verdi. Tanta concorrenza in campo, un infortunio tra ottobre e dicembre e un rendimento che non ha dato seguito all'esperienza rossoblù: agli ordini di Ancelotti, sole 24 presenze e 4 gol.



CONTATTO CON L'ATALANTA - In casa Napoli, ora, Simone Verdi è tutt'altro che incedibile. Per il tecnico di Reggiolo è una seconda scelta, ma nello scenario di mercato può rivelarsi una risorsa preziosa. I tanti interessamenti per Verdi possono permettere al Napoli di fare cassa, in un'estate in cui all'ombra del Vesuvio sbarcherà molto probabilmente Kostas Manolas, con la pista Veretout sempre viva e il sogno James Rodriguez mai tramontato. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, sul giocatore è tornato l'interessamento dell'Atalanta. Venerdì c'è stato un contatto tra la società orobica e l'agente dell'ex Bologna, seguito anche dal Torino - che offre 18 milioni, pochi - e dalla Sampdoria, su precisa richiesta di Eusebio Di Francesco.



NIENTE SCONTI - L'ostacolo maggiore, però, è rappresentato da Aurelio De Laurentiis: il presidente partenopeo, infatti, non intende fare sconti. La richiesta è di almeno 20 milioni, così da non registrare una minusvalenza. Qualora non arrivasse un'offerta soddisfacente, dunque, Verdi potrebbe anche restare a Napoli. Va considerata, infine, la volontà del giocatore: l'obiettivo è trovare più spazio e giocare con continuità, motivo per cui il ragazzo accetterebbe volentieri una partenza.