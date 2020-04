Il Papu Gomez esalta Amad Diallo Traore. Il capitano argentino dell'Atalanta ha dichiarato in una diretta Instagram con Vieri: "Sembra Messi, per fermarlo dobbiamo tirargli i calci". Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'Atalanta studia il nuovo Kulusevski, esploso a Parma e ceduto alla Juve per 44 milioni in totale: la possibilità di valorizzarlo in prestito non verrebbe scartata.



A maggior ragione se l’Atalanta si confermasse in Champions: com Gomez, Ilicic, Zapata e Muriel, dura per un 2002 trovare spazio. Meglio farsi le ossa altrove, di certo in A, come accaduto all’amico Dejan (i due, a giugno, vinsero lo scudetto). E se arrivassero offerte pesanti, se ne potrebbe parlare. Discorsi, comunque, da affrontare più avanti.