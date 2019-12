Giornata di riposo oggi per i giocatori dell'Atalanta che ieri hanno battuto il Brescia nel derby imponendosi per 3-0. Da domani però la squadra di mister Gian Piero Gasperini tornerà a Zingonia per riprendere gli allenamenti in vista della gara casalinga contro l'Hellas Verona, anticipo di sabato alle 15, e della partita contro lo Shakhtar di mercoledì 11 dicembre (18.55 ora italiana). E se in questo momento l'allenatore del Brescia Grosso è ormai a un passo dall'esonero, nella conferenza stampa di ieri sera al termine della partita aveva svelato: "I miei giocatori riposeranno sia domenica che lunedì e riprenderanno ad allenarsi martedì". Nonostante la sconfitta per 3-0 il Brescia godrà quindi di due giorni di riposo, mentre l'Atalanta si rimetterà subito a lavorare per mantenere una posizione alta di classifica e dare il tutto per tutto per superare il girone.



