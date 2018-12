Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Atalanta è pronta a rinnovare il contratto con aumento di ingaggio per Remo Freuler. Il centrocampista è corteggiato in Bundesliga, ma il club nerazzurro non vuole lasciarlo partire e vuole portare la scadenza dell'attuale accordo dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023.