Era solamente una questione di tempo prima che il ​vero Atletico Madrid entrasse in scena nella stagione, che già dai suoi albori era stata etichettata come quella della definitiva consacrazione. Nell’ultimo periodo la banda del Cholo ha ricevuto diverse critiche, perchè sembrava indebolita e faticava a trovare continuità. Tutto ciò però è stato cancellato dall'ultima notte di Champions, durante la quale i colchoneros hanno demolito la Juventus. Ma quali sono i segreti dell'Atletico? Marca ha provato a spiegare i piu importanti.



L'INTENSITA': I colchoneros ieri sera hanno giocato con un’aggressività infinita, già dai primi minuti l’Atletico ha cominciato una pressione devastante, recuperando molti palloni e creando azioni vertiginose, fino ad arrivare al secondo tempo dove hanno letteralmente demolito i bianconeri dal punto di vista atletico. DIEGO COSTA: Il brasiliano naturalizzato spagnolo è stato recuperato in extremis da Simeone e ha dimostrato perché il Cholo abbia così tanta fiducia in lui. Il giocatore è l’incarnazione del Cholismo, ha combattuto con forza, ha allargato il gioco e ha pressato fino all’ultimo secondo in cui è rimasto in campo, il tutto davanti a due giganti come Bonucci e Chiellini.



La 'vecchia arma', la DIFESA: I due gol li hanno segnati i due centrali di difesa. Il primo il centrale del futuro Gimenez, il secondo quello del passato Godìn. Ai due uruguaiani si aggiunge una prestazione sontuosa di Juanfran e Filipe Luis che hanno dimostrato che possono ancora dare molto alla causa dei colchoneros.



IL CONDOTTIERO: Simeone ha stra vinto la sfida a distanza con Allegri rivoluzionando il proprio modo di giocare inserendo tre giocatori offensivi a metà secondo tempo, che hanno ammazzato definitivamente una Juve già alle corde. Oltre alle intuizioni tattiche, è impressionante il carattere del Cholo. Il tecnico argentino ha motivato i suoi dal primo all'ultimo minuto, guidandoli come un generale in battaglia.



IL WANDA METROPOLITANO: Per tutta la stagione i calciatori e il cholo hanno chiesto l’apporto dei tifosi durante i match casalinghi senza ricevere grande esito, ma ieri sera alla prima vera notte di Champions, il Wanda ha ruggito ricordando i vecchi tempi del Vincente Calderòn, spingendo la squadra a lottare per raggiungere la vittoria.