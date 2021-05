Contro il Bologna è arrivata l'ennesima perla di un campionato straordinario. De Paul può raggiungere la doppia cifra già nella partita di stasera contro il Napoli al Diego Armando Maradona.. Rodrigo è un numero 10 che può giocare da mezzala, esterno destro o anche vicino alla punta centrale. Abbina grande forza fisica, qualità nei passaggi e una grande precisione al tiro. Un giocatore totale e nel pieno della maturità tecnica. Un giocatore destinato al grande salto in una big dopo diversi anni di corteggiamenti non andati a buon fine.De Paul non ha mai forzato la mano per lasciare il Friuli negli ultimi due anni nonostante le tante richieste. Da capitano e grande professionista si è sempre adeguato a quelle che erano le scelte della società e a una valutazione che di certo non ha facilitato il suo addio., considerato la crisi che sta investendo il calcio a livello europeo. Ci sarebbe anche una promessa fatta dalla famiglia Pozzo al giocatore di ascoltare con attenzione tutte le offerte e cercare di non ostacolare quello che è un legittimo desiderio di misurarsi in un club con obiettivi più ambiziosi. In Italia ci sarebbe l'imbarazzo della scelta:E il Milan? Maldini è un grande estimatore di Rodrigo e osserva la situazione in attesa di capire se ci sono margini per un inserimento a sorpresa.- Il futuro di De Paul potrebbe essere lontano dall'Italia. Per il tuttocampista nato a Sarandì ventisei anni fa. I colchoneros si sono attivati sia con il giocatore che con l'Udinese, la trattativa viaggia spedita e può concludersi al termine della stagione.