L'attore argentino Álvaro Navia ha parlato in patria della sua storia d'amore con l'attuale moglie e procuratrice di Mauro Icardi, Wanda Nara. Parlando nel corso di un programma televisio Navia ha confermato il flirt avuto durante le riprese di una commedia tv con la bella showigir: ""È stata la stessa estate in cui ho incontrato Vanina (la moglie), lavoravamo entrambi a Channel Nine e ho assunte Wanda Nara per un ruolo in una commedia prodotta con Iliana Calabró. Ero sempre in giro finché non l'ho incontrata e non ci siamo più lasciati".



