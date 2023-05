Come resistere a una Rolls-Royce? Il fascino dell’azienda automobilistica fondata a Manchester ha pochi concorrenti in giro per il mondo e ne sa qualcosa anche l’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, che attualmente indossa la maglia del Galatasaray. L’argentino ne aveva già acquistata una quando ancora viveva a Milano, ma si sa: l’appetito vien mangiando e se in garage non hai problemi di spazio, allora che problema c’è?



CHE LUSSO - Battute a parte, Icardi si è fatto immortalare in quella che attualmente viene definita l’auto più costosa al mondo, una Rolls-Royce, chiaramente, dal valore di circa 24 milioni di dollari. Si tratta della Rolls-Royce Boat Tail, modello che, come si evince dal nome scelto dalla casa automobilistica, si ispira al mondo della nautica. Lunga 5,8 metri, la Boat Tail viene definita una barca decappottabile e ogni cliente può personalizzarne gli interni con pezzi unici di artigianato. Pochissimi gli esemplari di questo modello in giro per il mondo, ma nella sua abitazione italiana, sulle rive del Lago di Como, il centravanti ne ha potuto provare una. Non è dato sapere se solo per fini pubblicitari o se invece Icardi abbia effettivamente strappato il lauto assegno, ma dalle foto pubblicate dal calciatore argentino si evince tutta la bellezza di questa automobile.