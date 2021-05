versati con accordo stipulato lo scorso 8 febbraio per piazzarsi in cima al grattacielo di Rua Castilho, numero civico 203. Un'ulteriore acquisizione per il ricchissimo patrimonio del fuoriclasse portoghese che nei giorni scorsi ha riempito le pagine dei rotocalchi, con toni in modalità "spend it like CR7".L'architetto in questione si chiama José Mateus. Classe 1963, fondatore dello studio ARX assieme al fratello Nuno, Mateus è una figura di riferimento in Portogallo oltreché ampiamente noto sul piano internazionale . Fra i tanti punti di spicco del suo curriculum troviamo il ruolo di rilievo rivestito in occasione della Biennale di Venezia 2010, che aveva dedicato al Portogallo una sezione speciale . Mateus è stato il responsabile del vasto progetto di riqualificazione del grattacielo sito in Rua Castilho 203, edificato negli anni Settanta su disegno dell'architetto Tomás Taveira Come egli stesso ha spiegato nel corso di un'intervista telefonica rilasciata all'emittente SIC e pubblicata nella tarda serata di giovedì 27 maggio, quella "marquise" sarebbe non soltanto illegale, ma violerebbe anche il diritto d'autore . Secondo Mateus, non sarebbero state richieste autorizzazioni al comune di Lisbona né agli altri condomini per effettuare un intervento così pesante.. E in questo senso si starebbero muovendo le autorità locali, come annunciato in prima pagina stamani dal Correio da Mânhá. La permanenza nella nuova casa inizia molto male per CR7.