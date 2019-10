Carlo Taormina, ex avvocato di Berlusconi, era ieri a Torino per difendere gli ultras della Juventus n merito all'inchiesta Last Banner. Queste le sue parole riportate al Corriere di Torino, con cui attacca il club bianconero: "Sono romanista e nemico giurato della Juve. Un Pairetto alla Juve? Sono rimasto sorpreso dalla presenza di un Pairetto dentro la Juve, non credevo si potesse arrivare a tanto visto che è figlio e parente di personaggi arbitrali importanti. Io ho sempre combattuto per i vantaggi arbitrali, ho ritrovato un riscontro oggettivo enorme".