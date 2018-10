Matias Morla, il legale di Maradona, ha parlato ad America 24 in Argentina per fare chiarezza sul caos scaturito dalle dichiarazioni dell'ex Pibe de Oro su Lionel Messi. Maradona aveva calcato la mano come suo solito: "è inutile ritenere leader un uomo che va 20 volte in bagno prima prima di una partita. Messi è Messi quando gioca nel Barcellona ed è uno normale quando gioca con l'Argentina. Se dovessi essere di nuovo allenatore dell'Argentina non lo chiamerei".



IL LEGALE - "Maradona chiamerà Messi per spiegargli quello che voleva dire. Diego è triste, gli è dispiaciuto quello che ha detto Kempes, ha sempre sostenuto la nazionale. Quello che voleva dire era di non caricare Messi di troppe responsabilità, che non è il colpevole del fallimento attuale".