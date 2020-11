Matias Morla, l'avvocato di Diego Armando Maradona, parla a El Mundo Deportivo delle condizioni di salute del Diez, operato al cervello e ricoverato in ospedale: "Ho visto Diego, sta riposando. Non credo in questo momento ci sia la possibilità di parlare di dimissioni. E' sedato e attende i risultati delle analisi. Siamo tutti preoccupati per la salute di Diego. Tutti quanti speriamo che Dio ci illumini e ci aiuti in questo momento così brutto. Come ci ha insegnato il passato Diego è una persona che nei momenti più complicati diventa più forte. Siamo in un momento di grande incertezza, un brutto momento, ma spero che si riprenda al più presto".