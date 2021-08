Intervistato da Het Laatste Nieuws, l'avvocato di Radja Nainggolan, Omar Souidi, ha provato a giustificare l'ultima bravata del centrocampista ex-Inter che è andato incontro al ritiro della patente per guida in stato d'ebbrezza ed eccesso di velocità.



RAMMARICO, SI È LASCIATO ANDARE - "È rammaricato. Si è lasciato andare alle emozioni del momento e alla nostalgia, circondato da amici del passato. Si vivono serate così, più con il cuore che con la ragione. Ma è stato un caso eccezionale. Non succederà piu".