Intervenuto nel corso del 'World Football Summit', Josè Antonio Choclan, uno degli avvocati di Cristiano Ronaldo in materia fiscale, ha parlato dell'asso portoghese e dei suoi problemi con il fisco spagnolo. "Siamo indignati. Il mondo del calcio pretende di diffondere la lotta contro le politiche di frode fiscale e a volte viene erroneamente criminalizzato. Spesso ci sono incomprensioni. Nel caso di Cristiano, non stiamo parlando di una persona che non ha pagato le tasse per il reddito".



SU RONALDO CHE HA SCELTO LA JUVE - "Non conosco i motivi, li sa solo lui. E' ovvio che le riforme spagnole possono scoraggiarti dal venire in Spagna. Quando i calciatori valutano le offerte, tengono in considerazione anche l'aspetto fiscale. Consiglio a tutti di valutare ciò, il regime fiscale italiano è molto attraente, anche se immagino non sia l'unico motivo per cui un giocatore decide di andarci".