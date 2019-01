Intervistato dal Daily Telegraph, l'avvocato di Cristiano Ronaldo, Peter S. Christiansen, ha replicato alla richiesta della Polizia di Las Vegas di eseguire un test del DNA per il suo assistito in seguito alle indagini sul presunto stupro subito da Kathrin Mayorga: “Ronaldo ha sempre sostenuto, come fa oggi, che quanto accaduto a Las Vegas nel 2009 è stato un rapporto di natura consensuale. Non sorprende quindi che il suo Dna possa essere presente, né che la polizia abbia fatto questa richiesta che è standard nelle sue indagini".