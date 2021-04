Giulia Bongiorno non ci sta. L'avvocato, che nel giugno del 2018 si dimise dal Cda della Juventus per diventare ministro per la Pubblica Amministrazione nel Governo Conte I, prende le difese della ragazza che ha accusato di violenza sessuale di gruppo il figlio di Beppe Grillo e altri suoi tre amici la notte fra il 15 e il 16 luglio del 2019.



Questa settimana il capo del Movimento 5 Stelle aveva sbottato in un video: "Lei ha denunciato dopo otto giorni... - urla Beppe Grillo - strano! C'è un video e si vede il gruppo che ride, sono ragazzi che si stanno divertendo. Sono in mutande, saltellano col pisello così perché sono quattro coglioni, non quattro stupratori".



La Bongiorno ha annunciato a La7: "Porterò in procura come prova a carico quel video, un boomerang per il figlio e gli altri ragazzi. È una prova che documenta una mentalità dell'eufemizzazione, spesso usata dagli uomini per giustificarsi quando sono imputati. Si dice alle vittime: state attente. Grillo ha ridicolizzato i fatti, una tipica strategia difensiva: si riduce in briciole un fatto in modo tale che sembri irrilevante. Ora mi aspetto un video in cui si dirà: beh, allora che sono venute a fare in Sardegna? È una strategia che tende a sostituire i ruoli processuali: le ragazze diventano imputate. Il fascicolo penale è ricco di documenti, foto, video, chat. I fatti da valutare saranno tanti. La famiglia della ragazza è totalmente distrutta, hanno scelto il silenzio".