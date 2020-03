Sapore strano, negli occhi e nella testa. Guardando le partite e pensando calcio., non proprio. Sarebbe esagerato e non è questa la messa a fuoco dell'immagine che il calcio in questi giorni mi dà.E allora? Allora. Fuori posto in questi giorni, in questa Italia. Fuori posto rispetto alla realtà.Gusto acre che il calcio sia in questo week-end, mentre lo guardo scorrere in tv, qualcosa che vale meno, decisamente meno. Le porte chiuse non raccontano solo della incapacità di intendere ciò che si vuole da parte delle società e della Lega Calcio.In più volevano giocare a chi è più riposato mentre affronta l'altro. In fondo sono cronache minori e grottesche.Incapace di intendere ciò che vuole, ecco come si è mostrato il calcio., tutte le dichiarazioni dei dirigenti e protagonisti del calcio che giurano: prima la salute. E infattirespirarsi addosso, abbracciarsi, stringersi l'un l'altro.Dicono lo si faccia per dare al paese spazio di normalità. Non è questo l'effetto che arriva,, appeso alla speranza di non dover modificare la sua vita quotidiana. Speranza sfumata già da prima che si giocasse a calcio questo week-end.. In tutta Italia. A qualunque età. Bambini da tenere a casa, nonni da tenere a casa. Non perché lo dice il governo che, caso mai, implora di farlo. Lo dicono i medici, ad alta voce. A casa il più possibile per una ventina di giorni.Una società abituata a non tollerare i non recalcitra a non potersi muovere liberamente, soffoca sotto i troppi non. Non si sa quanto dura. Non si sa quanto duramente colpirà. E allora non si tollera, si respinge la fatica di capire, capire sul serio.E quindi è andato avanti. Con molti alibi e nessun buon argomento. Di qui il suo sapore acido. Ah...la Juventus ha vinto, riprende primo posto in classifica, Inter perde, Milan pure, Genoa e Sampdoria fanno tre punti...