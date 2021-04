Claudio Sottoriva, professore di Economia Aziendale alla Cattolica di Milano è stato intervistato dalla Gazzetta dello sport per fare il punto sulla questione societaria dell'Inter:



EFFETTO SUI CONTI - "Se tecnicamente il prestito dovesse avvenire in questo modo (non all'Inter, ma alla società controllante Great Horizon), formalmente, l’Inter non si indebita ancora di più: non aumenta l’esposizione né verso i soci né verso i terzi visto che riceve i soldi dalla controllante (capogruppo che si indebita con Bain Capital). Ma, facendo un bilancio consolidato tra le due società (Great Horizon e Fc Internazionale) il debito e il credito si annullerebbero reciprocamente: è evidente che l’impegno finanziario di Suning, tramite il “veicolo”, aumenterebbe comunque. E l’effetto potrebbe essere uguale ad altri casi simili: si versano i soldi come finanziamento soci, poi si rinuncia al rimborso e l’importo viene contabilizzato nel patrimonio netto (in quel caso, si diventa a pieno titolo azionisti)".



RISCHI - "I rischi sono che, qualora Suning non dovesse riuscire a rispettare gli accordi e le scadenze prestabilite, Bain potrebbe essere costretta a rientrare del proprio credito attraverso l’esercizio del pegno sulle azioni del club. Cosa che abbiamo già visto al Milan con il fondo Elliot. Le dinamiche interne non sarebbero semplici: Suning avrebbe come socio un fondo che prima era semplicemente finanziatore. Bisognerebbe capire a quel punto cosa deciderà Bain, se puntare ad avere la maggioranza o meno».