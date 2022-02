i, protagonisti di errori clamorosi che hanno condizionato le rispettive squadre. Milan, Inter e Napoli sono in lotta, uno dietro l'altro, vicini. Ogni punto fa la differenza, ogni gol cambia tutto, ogni parata può essere decisiva. E se non arriva sono guai seri.Ha iniziato Mike Maignan, una delle certezze del Milan di Pioli. Sempre sicuro, bravo con i piedi, assistman all'occorrenza, gatto tra i pali. Eppure a Salerno, contro la disastrata Salernitana del neo tecnico Nicola,: sul gol di Bonazzoli esce completamente a vuoto, sbagliando i tempi e lasciando la porta libera all'attaccante granata. Nella ripresa, come in tilt, quasi replica facendosi rubare un pallone ancora da Bonazzoli, che però spreca tentando una rabona.Il tiro con cui Raspadori porta in vantaggio il Sassuolo, il gol che di fatto indirizza la partita poi persa dall'Inter, è parabile. Invece Samir si accartoccia su se stesso e il pallone gli passa sotto le gambe. Poi non può nulla sul colpo di testa di Scamacca, ma intanto la squadra di Inzaghi era già sotto.Infine Ospina, nella serata balbettante del Napoli a Cagliari. Serviva una vittoria per affiancare il Milan in vetta alla classifica, ma è arrivata una prestazione deludente.. Che giudica male un innocuo cross dalla destra di Pereiro: il pallone rimbalza per terra e viscido lo supera. 1-0 Cagliari e Napoli ad inseguire, salvato solo da Osimhen. E intanto salta l'aggancio al primo posto. Lo scudetto deciso dai portieri, protagonisti al contrario.