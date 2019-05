. Il passaggio del portoghese dalallanell'estate del 2018 ha scosso il mondo del calcio e lasciato presagire un effetto domino sui top player: aspettative disattese, perché esclusi colpi già chiusi in precedenza (), i riflettori sono stati tutti per, portieri ceduti a peso d'oro. Non sono mancati trasferimenti ad effetto, come quello dial Milan o quello diin bianconero, ma sono rimasti cristallizzate le posizioni dei super-big del pallone: botti rimandati, ma ad un anno di distanza l'affare CR7 fa sentire il suo effetto e l'estate del 2019 promette fuoco e fiamme.- Una lunga lista di movimenti eccellenti, alla quale si sono già iscritti tre pezzi da novanta.ha chiesto ufficialmente la cessione al, lo attende ilche per fargli spazio è pronto a sacrificare: la rottura tra 'Mr. 100 milioni' e Zidane è totale, escluso dalle rotazioni e messo alla porta dal club; pressoché impossibile vederlo in Italia o ancora in Spagna, per lui si prospetta un ritorno in Premier o potrebbero aprirsi le porte della Bundesliga () e della Ligue 1 (). E a Madrid, sponda, un altro big saluta:lascia l'e questa volta dice sì al, scottato l'anno scorso dal rifiuto arrivato via documentario tv (prodotto dal blaugrana Piqué) ma ugualmente pronto a investire 120 milioni di euro per il francese. Un elenco già così ricco (oltre 300 milioni), ma destinato ad accogliere nuovi nomi prestigiosi.L'ultimo ad aggiungersi alla lista dei possibili botti dell'estate è("Potrebbe essere arrivato il momento di avere più responsabilità, qui a Parigi mi farebbe piacere, ma magari anche da un'altra parte"): l'addio un'ipotesi estremamente remota, con il club prodigatosi immediatamente a ribadire l'incedibilità del classe '98 , ma i tifosi sono comunque preoccupati da una realtà che stenta a fare il salto di qualità definitivo in Europa e, quindi, rischia di avere minor appeal per i migliori al mondo. E se a Parigi continuano i mormorii sul malcontento di, anche lui tentato dal ritorno in Spagna per gli eterni rivali del Barça, il Real dei suoi grandi estimatori Zidane e Florentino Perez, non bisogna sottovalutare la situazione del terzo componente del trio offensivo: il contratto discade nel 2020, il suo agente non chiude la porta a un addio e l'Atletico ci pensa per sostituire Diego Costa. E ail sogno di un suo ritorno non è mai del tutto sopito.- Londra (attenzione anche alla posizione dialpiù vicino alla permanenza al), Madrid e Parigi, tre delle principali capitali europee al centro di intrighi di mercato internazionali. E non finisce qui, perché anche a Manchester c'è elettricità nell'aria. Lo sa bene lo, perchéè un caso aperto: ilpreme, lapensa al ritorno,ascolta tutte le proposte ed è pronto a muoversi in qualsiasi momento. E non è il solo a poter lasciare i Red Devils in estate: rebusè ai saluti e sogna l'Italia, dove l'potrebbe farne il nuovo centravanti di Conte. Sempre a Manchester,medita la fuga daldi Guardiola. Più tranquilli invece a, i Reds sono convinti di poter trattenere il trio delle meravigliee non solo, l'idea è di regalarsi un altro colpo: tra i nomi che circolano c'è pure, clamorosamente, quello dell'ex, flop a, sul quale si muove anche loNon resta indifferente ai rumors e anzi, mette sul piatto pezzi pregiati per il prossimo mercato.sotto assedio per i suoi big,(United) ad(vecchio pallino PSG) fino a, la cui situazione è ancora tutta da definire:e non è il solo osservato speciale dei Colchoneros in Italia. Il Cholo infatti ha nel mirino anche due connazionali:come ha dichiarato il fratello-agente e può lasciare, ma l'annunciato addio di Allegri può rimescolare le carte in tavola. Discorso diverso per quanto riguarda l'ex capitano dell'Inter, il cui futuro non dipende da quello della panchina:, che permetterebbe di realizzare un'importante plusvalenza per avviare il nuovo progetto tecnico. Ilaspetta l'esito del campionato e le sanzioni Uefa, con la ferma intenzione di trattenere i due bigmentre l'rischia fortemente di perdere. Estero e Italia, le premesse ci sono tutte: l'estate 2019 promette fuoco e fiamme per il mercato dei big.@Albri_Fede90